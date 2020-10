Angelina Jolie exigiu que Brad Pitt fizesse quarentena por 14 dias antes de reencontrar os filhos após viagem com atual namorada

01/10/2020 | 12:10



Mãe é mãe! Angelina Jolie não quis arriscar a saúde de seus filhos e exigiu que seu ex-marido, Brad Pitt, ficasse 14 dias em quarentena após voltar de viagem feita pela França com a atual namorada, Nicole Poturalski. Segundo informações da Us Weekly, a atriz queria evitar que as crianças possivelmente se contaminassem com o coronavírus no reencontro com o pai.

Uma fonte deu os seguintes detalhes:

- Angelina insistiu que Brad fizesse quarentena por 14 dias após ele retornar da França, citando o aumento de casos de Covid-19 no país. Ela não queria que as crianças pegassem [o vírus].

O ator até propôs fazer dois testes com dias de intervalo na esperança de encurtar o período de quarentena, mas Angie não estava aceitando. No fim, o ex de Jennifer Aniston topou cumprir a exigência e já voltou a ver as crianças, ainda de acordo com a revista.

Um pequeno sacrifício em nome da saúde, não é mesmo?