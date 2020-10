Ana Maria Braga celebra retorno do Mais Você

01/10/2020 | 12:10



O Mais Você vai voltar! Na última quarta-feira, dia 30, Ana Maria Braga anunciou que seu matinal estará de volta às telinhas da TV Globo pela manhã. Durante participação no Encontro, onde esteve nos últimos meses por conta da pandemia do coronavírus, a apresentadora comemorou a novidade.

- Eu estou muito feliz em estar de volta com o nosso Mais Você. Mesmo estando no ar dentro do Encontro, sendo recebida todos os dias com muito carinho pela Fátima Bernardes, a saudade de comandar o programa era grande e poder receber meu público direto da minha casa é motivo de muita alegria, disse ela, explicando que o programa será feito diretamente da casa dela.

Apesar de não voltar aos estúdios, Ana Maria disse que está com sensação de que está estreando na televisão.

- Esse tão esperado retorno traz uma sensação de estreia. Em nosso reencontro matinal teremos muitas histórias, a companhia do nosso time de repórteres e, claro, muita culinária, completou.

A atração, que voltará a ser exibida a partir de segunda-feira, dia 5, ainda contará com um novo integrante, o jornalista Rodrigo Alvarez, que trará histórias inéditas da França, onde ele mora. O quadro Dando um Retoque à Distância também reforçará o novo formato da atração e terá comando do arquiteto Jairo de Sender, que dará dicas para organizar seus móveis à distância.