01/10/2020 | 11:11



Paulo Cesar Santos, o Paulinho, vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova, segue internado em hospital de Niterói, no Rio de Janeiro, e sem previsão de alta. Segundo o jornal Extra, o quadro de saúde do artista, de 68 anos de idade, é estável.

Ele está bem, apenas realizando acompanhamento após o transplante. Está em boa recuperação, disse a equipe do músico para o jornal.

Paulinho foi internado último fim de semana. Dias antes, ele havia recebido alta médica após passar por um transplante de medula óssea. Nesse caso, as próprias células do paciente foram utilizadas no procedimento. O transplante ser confirmado como bem-sucedido.