Luana Piovani ganha mais flores de pessoa misteriosa: Sou seu próximo grande amor

01/10/2020 | 11:11



Uau! Luana Piovani está podendo... Isso porque nesta quinta-feira, dia 1º, ela ganhou mais flores de seu admirador secreto! A pessoa, que assina os bilhetes como MM, surpreendeu a apresentadora ao lhe enviar uma rosa vermelha.

- Gente, não estou podendo com isso, não. Ganhei outra rosa. E vocês não sabem, é do mesmo MM, começou Luana no Instagram Stories.

Surpresa, ela continuou, dizendo:

- Gente, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Diz aí, me respeita. Não fica em sacaneando, não. Está chato ficar na jaula. As crianças querem voltar para a escola e estou atrapalhando a vida de todo mundo, disse a atriz, que está isolada após testar positivo para a Covid-19, citando seus filhos, Dom, de oito anos de idade, e Bem e Liz, de cinco anos, de seu casamento com Pedro Scooby.

Luana ainda exibiu o bilhete que veio junto com o presente e leu para seus seguidores.

- Sou seu próximo grande amor. Os potes de mel são meus. Te amo, Lua. Até breve. MM. Daí, eu fiquei me lembrando que eu falei outro dia que estava guardando as coisas em um pote. Mas estou tentando me lembrar se disse isso na Internet ou se falei isso para alguém. Porque se eu falei isso para alguém é mais fácil, contou ela, tentando desvendar quem é seu admirador.

Coronavírus

No Stories Luana também atualizou seus seguidores ao afirmar que saiu o resultado do teste que fez na última quarta-feira, dia 30, para saber se já está curada da Covid-19. O exame, porém, deu inconclusivo.

- Acreditam? O que significa que vou ter que fazer outro teste, colocar aquele trem no meu nariz no sábado, esperando que saia o resultado no domingo. Rezando para tudo dar certo, porque minha vida tem que voltar ao normal, desabafou.