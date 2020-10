Após especulação de fãs, Bruno e Marrone negam separação

01/10/2020 | 11:11



O nome da dupla Bruno e Marrone amanheceu nesta quinta-feira, dia 1º, como um dos assuntos mais comentados do Twitter. O motivo? Após polêmicas durante lives e, de quebra, rumores sobre uma suposta dívida de Marrone, inúmeros internautas passaram a especular sobre o fim da dupla sertaneja.

Mas, pelo que parece, a informação não procede! Isso porque, por meio das redes sociais, a dupla negou a separação:

Acreditem sempre na verdade e não se deixem levar por mentiras. Seguimos juntos e fortalecidos porque, só nós, sabemos o que sentimos um pelo outro!

No Twitter, Bruno e Marrone ficaram entre os assuntos mais comentados pela manhã. Muitos fãs da dupla se surpreenderam com as especulações, declarando:

Eu cresci em churrasco ao som de Bruno e Marrone, como uma boa gaúcha, aí do nada eu acordo e eles se separaram???, questionou uma internauta.

Eu não estava preparada para a separação do Bruno e Marrone, afirmou outra.

Bom dia só pra quem tá sofrendo com a separação de Bruno e Marrone, disse um terceiro.

Acordei e vi no Twitter que Bruno e Marrone se separaram, o que mais vai acontecer esse ano?, refletiu mais uma fã.

Vale dizer que uma tensão entre Bruno e Marrone ficou evidente depois de um show online no dia 13 de setembro. Na ocasião, Bruno foi acusado pelos fãs de ter humilhado o companheiro ao vivo.

- Você fala muito de você. Minha fazenda, o meu não sei o que, minha vida, vai se f***r, disse Bruno em determinado momento da live.