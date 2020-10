Jojo Todynho relembra que passou mal após tentar ser vegana por influência de Anitta

01/10/2020 | 11:10



Jojo Todynho revelou que tentou ser vegana por influência de Anitta. No entanto, a nova alimentação da peoa de A Fazenda 12 não deu muito certo e ela acabou passando mal. Na última quarta-feira, dia 30, durante conversa com Lidi Lisboa, a funkeira relembrou a experiência.

- Quando a Anitta me explicou como que funcionava o veganismo, falei ah, vou tentar fazer. Lidi, passei mal. Tirei carne, toda a carne. Não comia nenhuma, disse.

Lidi, então, explicou que ela teria que ter tirado aos poucos a carne de sua alimentação diária:

- Eu nunca gostei muito de carne vermelha, sentia o gosto de sangue e me incomodava. Me sinto muito bem, me sinto leve. Não sou vegana, ainda estou no processo de me tornar, eu quero. (...) Tem que tirar aos poucos, por isso ainda sou vegetariana. Ainda Como ovo, queijo, vou tirando aos poucos. Se tira de repente, não dá, dá ruim.

Jojo disse ainda que achou a alimentação vegana muito cara e deu exemplos de comida que Anitta consome:

- Passei mal! Ihh, não dá para mim não. Depois ela me explicou, não é assim. Não come carne, come legumes... Mas vou te falar um negócio, é caro. Eu comi um sorvete, tem um lugar que manda sorvete para ela, de mandioca, tapioca... Menina, que sorvete! Eu comi um salgado na festa dela, que é uma fruta eu passo mal com cheiro dela, jaca... Não é possível que era feito de jaca. Eu fiquei desacreditada, contou.

A funkeira ainda contou que não teve acompanhamento médico e apenas voltou a comer o que ingeria antes de tentar o veganismo:

- Passei mal, não aguentei! Eu voltei a comer as coisas que eu como.