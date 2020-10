01/10/2020 | 09:08



Esta quinta-feira, dia 1º, começa com recuo moderado dos juros futuros, amparados pelo bom humor nos mercados internacionais, que coloca o dólar em queda, e arrefecimento, no curtíssimo prazo, das preocupações fiscais em torno do Renda Cidadã, embora o tema ainda seja motivo de impasse. Às 9h03, o DI para janeiro de 2027 caía para 7,42%, de 7,48% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 exibia 4,47%, de 4,51%, enquanto o vencimento para janeiro de 2022 marcava 3,02%, de 3,05% no ajuste de quarta-feira (30).