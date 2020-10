Com LeBron e Davis inspirados, Lakers derrotam Heat no 1º jogo da decisão da NBA

01/10/2020 | 01:36



O Los Angeles Lakers saiu na frente na decisão melhor de sete jogos da NBA, temporada 2019/2020, ao vencer, nesta quarta-feira à noite, em Orlando, na Flórida, o Miami Heat, por 116 a 98. Mais uma vez a dupla formada por LeBron James e Antony Davis foi o destaque da equipe da Califórnia, com 59 pontos anotados. O jogo 2 da final vai ser na sexta-feira, novamente às 22h (de Brasília).

Com LeBron e Davis em noite inspirada ficou difícil para Miami, que chegou a estar 32 pontos em desvantagem no placar. O resultado final só não foi mais expressivo porque os Lakers utilizaram os reservas no último quarto.

Antonio Davis fez sua estreia em finais e registrou a terceira melhor pontuação: 34 pontos. Igualando-se a Elgin Baylor e Kareem Abdul-Jabbar e sendo superado apenas por Shaquille O'Neal (43 pontos) e George Mikan (42 pontos).

Já LeBron acumulou 25 pontos, 13 rebotes e nove assistências. Foi o 31º duplo-duplo do astro em finais, ultrapassando Wilt Chamberlain (30) e ficando em quarto lugar na lista, que tem Bill Russel (56), Magic Johnson (43) e Elgin Baylor (36).

Um destaque durante a transmissão foi a presença do ex-presidente Barack Obama na torcida virtual, aproveitando para divulgar a campanha da importância do voto nas eleições presidenciais do fim do ano.

Além de tentar erguer o moral da equipe após uma dura derrota, o técnico Erik Spoelstra deve sofrer com desfalques. O armador Dragic sofreu uma ruptura da placa plantar do pé esquerdo e está fora por tempo indeterminado. Adebayo sentiu um estiramento no ombro esquerdo. Já Jimmy Butler torceu o pé e, mesmo mancando, ainda voltou para a quadra no último período.