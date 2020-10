Tigre faz 2 a 0 no São Bento, mas acaba eliminado na A-2

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/10/2020 | 00:15



No complemento da partida que começou na véspera, o São Bernardo FC venceu o São Bento por 2 a 0, ontem à tarde, no Estádio 1° de Maio, mas o placar foi insuficiente para as necessidades e ambições do time da região, que, consequentemente, não conquistou a vaga para a final do Campeonato Paulista da Série A-2 e o acesso à elite estadual. Em razão do revés por 3 a 0 em Sorocaba, o Tigre precisava de placar similar para forçar as penalidades, ou quatro tentos a mais que o rival para avançar direto, mas não conseguiu.

Na terça-feira, quando a bola rolou até os 29 minutos do segundo tempo, a equipe do Grande ABC vencia por 1 a 0, gol de Marlyson, convertendo penalidade, mas forte neblina tomou conta do campo, causando a suspensão do duelo. Ontem, o jogo foi retomado para os 16 minutos restantes e Allan Dias fez o segundo dos são-bernardenses, aos 39.

Na base da pressão, o São Bernardo FC buscou até o último segundo (o árbitro deu ainda mais seis minutos de acréscimo) marcar o terceiro gol, levando aos pênaltis. O zagueiro Luanderson teve a grande oportunidade de tornar real o que parecia impossível, mas ficou no quase. E, assim, um ano após o rebaixamento de 2019, o Bentão conquista a promoção de volta para a Série A-1 e avança para a decisão, na qual vai encontrar o São Caetano. A partida de ida será em Sorocaba e a volta, no Anacleto Campanella.

Marcelo Veiga credita perda do acesso ao primeiro embate

Cabisbaixos, caídos, com as mãos nos rostos cobrindo as lágrimas. Assim se encontravam os jogadores do São Bernardo FC após o apito final ontem, no 1º de Maio. Extenuados após toda a entrega por correrem atrás do prejuízo, os aurinegros tinham ciência e certeza de que este acesso para a Série A-1 escapou na derrota por 3 a 0 para o São Bento na ida pela semifinal, em Sorocaba.

“Infelizmente o primeiro jogo foi decisivo para que não conseguisse o acesso, até pelas falhas que tivemos. O grupo foi competente, teve a possibilidade de buscar em casa, criamos oportunidades para que isso acontecesse, mas não conseguimos buscar os três gols. Nem o São Bento esperava aquele resultado”, opinou o técnico Marcelo Veiga.