'Cachorro bombeiro' Luck, que atuou em Mariana, recebe homenagem após sua morte

30/09/2020 | 19:50



O cachorro Luck, que atuava no 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba, recebeu uma homenagem na terça-feira, 29, dos membros do batalhão após sua morte. A causa não foi revelada, mas o animal tinha 12 anos de idade e estava internado em uma clínica veterinária de Uberaba.

Luck tinha uma atuação extensa na corporação, e foi o primeiro cão de busca de Uberaba, Minas Gerais. Em uma publicação no Facebook, o Hospital Veterinário de Uberaba citou a participação dele em operações de resgate após o rompimento das barragens em Itabirito, em 2014, e em Mariana, em 2015.

Ele também recebeu "várias honras ao mérito", e foi o primeiro doador de sangue do hospital, ajudando no treinamento de outros cães de resgate.

"Ele nos emprestou com amor e lealdade a habilidade de farejar vida. E foram muitas. Tivemos a sorte de tê-lo conosco por 12 anos e chegou o dia da derradeira despedida", diz a publicação, que mostra os bombeiros batendo palmas para o caixão onde Luck estava.

"O último latido se foi, ficou a saudade e o respeito. Agora é 'anjo Luck', a zelar por nós", conclui o post.