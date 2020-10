Na Agenda da Memória 2020, outubro...

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/10/2020 | 00:01



A temática da agenda 2020 da Fundação Pró-Memória de São Caetano, ao focalizar o tema verão, sugere: “Sente de frente para o mar por alguns minutos e esvazie sua mente”.

Pois é: quando a agenda foi editada, em 2019, nem de longe se pensava no drama do novo coronavírus.

Segue o texto da Pró-Memória:

- Era só o verão chegar que as pessoas já começavam a se animar, pensando no sol e no mar.

- As praias santistas estavam entre os passeios preferidos dos moradores de São Caetano desde as primeiras décadas do século 20.

- José Menino e Gonzaga eram os destinos mais comuns de famílias, grupos de amigos e excursões de empresas, que se organizavam em caravanas de trem, ônibus ou carros.

- Ao chegar às praias, os banhistas podiam alugar roupas de banho e vesti-las em cabines de madeira instaladas no local.

- Na atualidade, a praia continua sendo destino favorito para quem gosta de aproveitar a estação mais quente do ano.

Diário há meio século

Quinta-feira, 1º de outubro de 1970 – ano 13, edição 1347 (nº repetido) Manchete – Agitação e tristeza no Cairo pela morte do presidente Nasser. Santo André – Campestre, um bairro em absurdo abandono.

