Obituário - 1 de outubro de 2020

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/10/2020 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Irma Garcia, 93. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Odilon Francisco dos Santos, 90. Natural de Muribeca (Sergipe). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Celisa Cardoso Braghirolli, 88. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Soares de Moraes Urraro, 84. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sônia Leonor Rossi, 83. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Erotildes Maria da Silva, 83. Natural de Pedra (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Ramalho de Andrade de Jesus, 83. Natural de Nova Olinda (Paraíba). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josefa Pretel Vieira, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Isabel Eugênio Silva, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Odete Ferreira Mendonça, 76. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Zenaide de Oliveira Souza, 70. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Juan Carlos Bladimir Contreras Zenteno, 64. Natural do Chile. Residia na Vila Pires, em Santo André. Mecânico de manutenção. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edinaldo Ferreira, 47. Natural de Santana do Ipanema (Alagoas). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luciana Camerini, 46. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Autônoma. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Magali Madalena da Silva, 44. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Gerente de loja. Dia 27. Memorial Planalto.

Janete Gomes de Barros, 44. Natural de São Bernardo. Residia no Residencial Mantiqueira, em Pindamonhangaba (São Paulo). Dia 27, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Claudio Roberto Alves Monteiro, 43. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cipreste, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Viviane da Silva Mota de Oliveira, 40. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wellington de Souza Ferreira Lima, 31. Natural de Santo André. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Técnico eletrônico. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Dimitry Wagapoff, 98. Natural da Alemanha. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Malvina Nascimento de Souza, 89. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedicta Maciel de Oliveira, 83. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Jordão, 83. Natural de Pinhal (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Mercedes Matiello Simões, 83. Natural de Ribeirão Bonito (São Paulo). Residia na Vila Léa, em Santo André. Dia 28. Memorial Planalto.

Natalício Cícero de Macedo, 76. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Pintor. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Zauri Stringher, 75. Natural de Jumirim (São Paulo). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio José de Freitas, 73. Natural de Solidão (Pernambuco). Residia no Jardim Renata, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Roberto Redel Braun, 71. Natural da Argentina. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Músico. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Silveira, 68. Natural de Divinópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Isabel Vicianna Cruz Camatta, 67. Natural do Rio de Janeiro. Residia na Vila Marina, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Odair dos Santos Pinto, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

José Fábio Goes, 61. Natural de Inconfidentes (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Glória de Jesus, 54. Natural de Bandeira (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliseu Levi da Silva, 50. Natural de Mauá. Residia no Inocoop de Santo André. Balconista. Dia 28, em Santo André. Cemitério do Carmo, em São Paulo, Capital.

Maria Aparecida Simões Saragoça, 75. Natural de Iacanga (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

João Argacof, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Antares, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Sebastião Carvalho Grandini, 79. Natural de São Pedro do Turvo (São Paulo). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Dina Bandini, 77. Natural de Irapé, distrito de Chavantes (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Rosa Marta Pereira, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Julia de Souza Rodrigues, 73. Natural de Gouveia (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Joana Nogueira da Silva, 72. Natural de Valença do Piauí (Piauí). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Armindo da Silva Carvalho, 71. Natural de Portugal. Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Creusa Lima Salsman, 69. Natural de Itapé (Bahia). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.

Januário Caruso, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

Maria Luzia Nunes de Barros Sousa, 61. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Dulcelina das Neves, 53. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cuidadora. Dia 27. Cemitério do Baeta.

Gentil Rossi, 79. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério de Vila Euclides.

Waldito Lopes da Silva, 69. Natural de Remanso (Bahia). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.





SÃO CAETANO

Lella Abib Paladino, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Abrahão Grecco Dalmazo, 81. Natural de Cravinhos (São Paulo). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Helena Ferreira Lopes, 56. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Arthur Gariel Guedes Pereira, oito anos. Natural do Guarujá (São Paulo). Residia na Vila Júlia, no Guarujá. Dia 26, em Diadema. Cemitério da Saudade.

Arlete Locilla Quintas, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Crematório Vila Alpina.

José Aparecido Borges, 59. Natural de Londrina (Paraná). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Vale da Paz.

Aparecido França Alexandre, 56. Natural de Lucélia (São Paulo). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Maria Helena de Jesus, 56. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério Municipal.

Severino Tavares de Lima, 77. Natural de Monte Horebe (Paraíba). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Maria José Barbosa da Silva, 76. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Helenice Sant’Ana, 76. Natural de Mauá. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 29, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Ederson de Oliveira Lopes, 33. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Esperança, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Jurandira Arlinda Oliveira Silva, 75. Natural de Piatã (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 26. Cemitério São José.

Sebastião Ipólito de Lima, 58. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Vânia Alves dos Santos, 57. Natural do Rio de Janeiro. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Joselio Souza Santos, 56. Natural de Ubatã (Bahia). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Regiane Aparecida da Costa, 31. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no Parque Buenos Aires, em Suzano (São Paulo). Dia 26, em Ribeirão Pires. Cemitério do Rafo, em Suzano (São Paulo).

Pedro Henrique de Azevedo Santana, 30. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Felipe Roberto Ramalho dos Santos, 22. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antonio, em Ribeirão Pires. Dia 26. Vale dos Pinheirais.