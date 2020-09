São Caetano vence o XV e volta à elite do futebol paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



30/09/2020 | 19:00



O São Caetano estará de volta à elite do futebol paulista em 2021. No início da noite desta quarta-feira (30), o Azulão venceu o XV de Piracicaba, de virada, por 2 a 1, pela semifinal da Série A-2, e conquistou o direito à promoção. De quebra, vai disputar a final da competição com o São Bento, que na outra partida despachou o São Bernardo FC.

Em jogo bastante equilibrado e no qual nenhum dos times tinha vantagem (empataram a ida por 0 a 0), Azulão e Nhô Quim travaram duelo de intensa busca pelo gol. E quem saiu na frente foi o time visitante, com Caio Mancha, de cabeça, aos 16 minutos do primeiro tempo.

O São Caetano não se abalou e conseguiu chegar ao empate em um golaço de Alex Reinaldo. Aos 32, o lateral (que completou 100 jogos pelo clube) tentou cruzar, a bola pegou efeito e encobriu Mota, entrando no ângulo.

Na segunda etapa, tanto Alexandre Gallo quanto Evaristo Piza mexeram nos times e a partida seguiu em ritmo intenso. Aos 16, Anderson Rosa desperdiçou chance incrível. Na sequência, porém, o camisa 10 recebeu de Luan Costa e mandou para as redes: 2 a 1.

Daí em diante, o Azulão passou a administrar a vantagem. O XV de Piracicaba, por sua vez, esbarrava na própria ansiedade, errava muito. Ainda teve a chance de empatar com Macena, em cabeçada sem goleiro, mas o camisa 9 mandou para fora. Assim, restou aos jogadores do Azulão fechar a casinha e aguardar o apito final, que veio acompanhado de grande festa ainda no gramado. Assim, um ano após seu rebaixamento, o São Caetano está de volta à Primeira Divisão de São Paulo.