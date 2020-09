Com gol de Vinicius Junior, Real Madrid vence Valladolid no Espanhol

30/09/2020 | 18:48



O brasileiro Vinicius Junior salvou o Real Madrid do segundo tropeço no Campeonato Espanhol. O jovem brasileiro saiu do banco de reservas aos 11 minutos da segunda etapa e, dez minutos depois, estava correndo para comemorar o gol que definiria o triunfo suado por 1 a 0 sobre o Valladolid.

Foi o primeiro gol do brasileiro na temporada. Um gol bastante festejado pelos companheiros e muito reclamado pelos jogadores do Valladolid, que protestaram bastante pedindo impedimento na jogada. Vinicius Junior pareceu um pouco adiantado no momento em que recebeu o passe de Benzema.

A arbitragem nada deu e a jovem revelação flamenguista acabou bastante reverenciada pelos merengues. Levou até os tradicionais tapas na cabeça do experiente capitão Sérgio Ramos, numa espécie de agradecimento.

O jogo no Santiago Bernabéu foi bastante duro para o Real Madrid. Os visitantes não se amedrontaram diante do atual campeão e deram enorme trabalho ao goleiro Courtois, outro herói do dia ao praticar belas e seguras defesas. Não fossem suas intervenções, a situação do Real poderia ter ficado delicada.

As chances principais do Valladolid foram quando o placar ainda marcava 0 a 0. Vendo seu time sufocado, o técnico Zinedine Zidane resolveu lançar o brasileiro no lugar de Jovic e foi premiado com o gol da vitória.

Vinicius Junior ainda poderia ter feito o segundo no minuto final. Ele saiu em velocidade no contra-ataque, mas chutou sem força. O gol perdido não fez falta, pois o dia de herói já estava garantido.

A rodada na Espanha ainda contou com um inesperado empate do Atlético de Madrid diante do Huesca, por 0 a 0, no primeiro jogo de Luis Suárez como titular. O Villarreal fez 3 a 1 no Alavés e o Eibar acabou superado em seus domínios pelo Elche, por 1 a 0.