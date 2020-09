Os destinos mais procurados pelos brasileiros nos últimos meses

Redação

Viagens pelo Brasil, de preferência com distâncias curtas, figuram entre as grandes tendências para a retomada do turismo – um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A Booking.com, especializada em hotéis e acomodações, fez um levantamento que mostra os destinos nacionais mais reservados pelos viajantes entre abril e agosto deste ano.

Destinos mais reservados pelos brasileiros

Rio de Janeiro

O Rio de Janeiro (RJ) é um dos principais destinos turísticos do Brasil e, nesse período, também foi para onde os brasileiros mais viajaram. A Cidade Maravilhosa é conhecida por suas belas praias com grandes calçadões, onde é possível fazer caminhadas e paradas nos quiosques para tomar água de coco. A visita ao Corcovado já está liberada com toda a segurança e novos protocolos de distanciamento social, assim como o passeio pelo Pão de Açúcar, principais pontos turísticos que rendem lindas fotos com paisagens deslumbrantes.

Onde se hospedar: Localizado a 500 metros da famosa Praia de Copacabana, o Hotel Atlântico Rio oferece piscina ao ar livre e café da manhã em um restaurante com posição privilegiada. Todos os quartos contam com ar-condicionado, TV de tela plana de 32” a cabo e frigobar, além de serviço de quarto. As comodidades do hotel ainda incluem um bar, que serve bebidas especiais e coquetéis. O local também fica próximo de uma estação para aluguel de bicicletas.

Gramado

Localizada na Serra Gaúcha, há 130 km de Porto Alegre, Gramado abriga paisagens lindíssimas e arquitetura em estilo europeu. Na via principal da cidade, chamada de “Rua Coberta”, é possível fazer compras e desfrutar de uma deliciosa gastronomia. O viajante também pode conhecer a beleza do Lago Negro, cercado por árvores e arbustos, se aventurar no teleférico, passear pelo Praça Major Nicoletti e visitar o Largo da Borges, com diversas lojas, livrarias e cafés.

Onde se hospedar: O Wish Serrano oferece uma infraestrutura completa de lazer e acomodações muito confortáveis com serviço de quarto. A 200 metros da estação rodoviária de Gramado, o hotel possui um spa e centro de bem-estar, academia, piscina coberta e ao ar livre, restaurante, bufê de café da manhã, além de um parquinho infantil e jogos para adultos, como bilhar e tênis de mesa. A região onde ele fica situado é muito boa para fazer trilhas.

Monte Verde

A romântica e charmosa Monte Verde, em Minas Gerais, também foi um dos principais destinos escolhidos pelos brasileiros. A apenas três horas de carro de São Paulo (SP) e com um clima montanhoso, a região é perfeita para quem gosta de desfrutar do frio e de um bom chocolate quente a qualquer hora do dia. Os turistas podem passear pelo centro, que lembra a Europa, fazer compras e saborear a gastronomia de aconchegantes restaurantes. A cidade também oferece turismo para os mais aventureiros, com trilhas recheadas de belas paisagens.

Onde se hospedar: A Pousada Spa Mirante da Colyna oferece uma experiência relaxante e luxuosa. Situada na área verde de Monte Verde, ela conta com piscina coberta, spa, interiores amplos e quartos com decoração aconchegante. O restaurante oferece pratos da cozinha contemporânea, além de fondue e sopas. Além disso, a acomodação tem excelente localização, a apenas 500 metros da pista de patinação de gelo e da Avenida Monte Verde, principal da cidade.

Curitiba

Curitiba (PR) conta com lindos e enormes parques e bosques, onde o turista pode desfrutar de muita natureza. Entre eles, Parque Birigui, Parque Tanguá e Jardim Botânico. Para quem gosta de passeios culturais, o Museu Oscar Niemeyer abriga uma incrível coleção de arte, a Ópera de Arame alia shows e arquitetura singular misturada com natureza, e o Museu Paranaense conta com um acervo dedicado ao desenvolvimento do estado do Paraná.

Onde se hospedar: O Radisson Hotel Curitiba, que oferece uma estadia com muito conforto e a apenas 15 minutos de carro da famosa Ópera de Arame, fica no movimentado e badalado bairro de Batel. A hospedagem dispõe de piscina coberta, academia, sauna, serviços de massagem e quartos com TV Smart e cofre digital. O restaurante Origens proporciona bons pratos da gastronomia internacional e regional, além de uma seleção especial de bebidas.

Porto de Galinhas

A 50 km de Recife, Porto de Galinhas é a principal região turística no litoral sul de Pernambuco. Ali, é possível desfrutar de uma praia de areia branca e águas cristalinas, que abriga peixes coloridos e tartarugas. O local é cercado por coqueiros e tem uma boa infraestrutura, com inúmeras atividades de lazer. Entre elas, passeios ecológicos, restaurantes com gastronomia local, canoagem no manguezal e esportes náuticos.

Onde se hospedar: O Samoa Beach Resort oferece serviço quatro estrelas em uma ampla e completa infraestrutura de lazer. Os turistas podem utilizar os serviços de concierge e o balcão de turismo para informações e orientações sobre a região. Além disso, é possível aproveitar a deliciosa piscina ao ar livre, se divertir jogando bilhar, relaxar no jardim e se exercitar na academia. Os quartos são equipados com mesa de trabalho e TV de tela plana, e o hotel oferece café da manhã continental ou buffet.

Florianópolis

A capital de Santa Catarina também não ficou de fora dos destinos mais reservados, com suas inúmeras e deliciosas praias, onde é possível relaxar, se aventurar em trilhas e apreciar belas paisagens. Jurerê, Campeche, Praia Mole e Praia Brava estão entre as melhores praias do Brasil. Florianópolis também oferece turismo na cidade, como um passeio pelo centro histórico, parada para almoço no Mercado Público, caminhada pelo calçadão da Beiramar Norte e visita gratuita à Ponte Hercílio Luz, que oferece uma linda vista da região.

Onde se hospedar: Com vista para a Baía Norte e acomodações luxuosas, o hotel cinco estrelas Majestic Palace Hotel oferece ao hóspede uma estadia completa e confortável. É possível desfrutar de refeições requintadas, apreciar bebidas no Café Mezzanine e ainda relaxar no spa com saunas secas e a vapor, além de diferentes salas de massagem.

