Ivete Sangalo admite crise recente no casamento: - Tem vezes que o bicho pega

30/09/2020 | 17:10



Recentemente, surgiram rumores de que Ivete Sangalo e Daniel Cady poderiam estar se separando após ambos terem sido vistos sem aliança. O casal acabou desmentindo o divórcio, mas a crise não foi exatamente um boato.

Na última semana, foi publicado um vídeo no qual a cantora conversa com Thais Fersoza sobre como está sendo a sua vida confinada em casa por conta da pandemia do novo coronavírus.

Entre os assuntos abordados, Ivete falou de sua convivência com o companheiro e como isso foi afetado durante a quarentena, o que causou diversas crises no casamento.

A artista revelou que, desde os seus 22 anos de idade, nunca passou um mês inteiro somente em casa e isso foi desafiador e, ao mesmo tempo, gerou muito autoconhecimento.

- Tem essa relação com o Daniel, de convívio com ele, que tem nos feito aprender muito um sobre o outro. Agora, tem vezes que o bicho pega por conta dessa percepção que não tínhamos um do outro, declarou.

No entanto, os pais de Marina, Helena e Marcelo trabalharam as suas questões e ficou tudo bem.

- O nosso interesse de ficarmos juntos é muito relevante na vida da gente. [...] Tem muita crise, muita discussão, todo mundo tem, e elas só constroem.