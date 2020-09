Giovanna Ewbank se emociona ao falar sobre diferença na educação dos filhos: - Nos machuca muito

30/09/2020 | 17:10



Ao participar do programa Triangulando, apresentado por Thelma Assis - a vencedora do BBB20 - em seu canal do Youtube, na última terça-feira, dia 29, Giovanna Ewbank se emocionou ao falar sobre a criação de Titi e Bless em relação ao racismo:

- A gente tem que ser muito forte para deixá-los fortes. Nós, como brancos e que fomos crianças brancas, nunca passamos por nada disso. A gente sabe que em algum momento vamos ter esse papo com as crianças. Eles não estão imunes a nada!

Giovanna falou tainda sobre a diferença de educação que acredita que os filhos terão:

- A gente já instruiu eles de outra maneira. Temos muitos livros em casa, muitas referências. Isso as prepara de uma maneira mais lúdica, não tão cruel como é na realidade, mas preparando para ter esse papo com eles, o que com o nosso filho Zyan, que é um bebê branco, a gente não vai precisar ter. Isso é uma coisa que nos machuca muito também, a gente saber que vai existir essa diferença na criação de Titi, Bless e Zyan.

O programa também contou com a participação de Bruno Gagliasso e Djamila Ribeiro.

Titi e Bless

Giovanna Ewbank publicou um clique fofo em seu Instagram mostrando Titi e Bless com a mesma roupa. No post, a apresentadora contou que a garota estava dando apoio ao irmão que teve o seu primeiro dente de leite arrancado:

Cordãozinho da bolinha pretinha! Ai, não aguento! Titi, como uma boa irmã mais velha, toda orgulhosa da coragem de seu irmão Bless para arrancar os dentinhos de leite! Coisas para guardar na memória e no coração! Obrigada, Deus!