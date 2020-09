Baixa umidade deixa Grande ABC em estado de alerta

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/09/2020 | 16:19



A chegada de uma massa de ar quente e seco e de alta pressão, impede a formação de nuvens, aumenta a temperatura no Grande ABC e derruba a umidade a 30%, deixando a região em estado de alerta para incêndios e aumento nos casos de desconforto respiratório. Os primeiros dias da primavera têm sido marcados pela maior característica da estação: mudanças bruscas de clima, com dias de forte calor e outros em que a temperatura despenca. O meteorologista responsável pela operação do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) do ABC, Caio Souza, explicou que a primavera é uma estação de transição e que essa situação é normal.

O clima deve continuar quente até a sexta-feira, com máxima prevista de 35°C. A baixa umidade do ar, em torno de 30%, configura o que é chamado no monitoramento de alerta máximo para queimadas e desconfortos respiratórios. Nessas situações, é recomendável evitar a prática de exercícios ao ar livre entre 10h e 16 horas, a ingestão de muito líquido e, se possível, o uso de umidificadores ou colocação de bacias com água nos ambientes.

A partir de sábado, a passagem de uma frente fria pelo mar deve derrubar a temperatura e a máxima prevista é de 24°C. Com essa nova mudança, a umidade deve aumentar. Há previsão de chuva fraca a moderada nos próximos dias, ainda sem grandes precipitações, como as chuvas que ocorrem no verão.

NEBLINA

São Bernardo ficou sob forte neblina na tarde de ontem, fenômeno que é mais comum no inverno, mas que também pode ocorrer na primavera. Souza explicou que, em termos gerais, a neblina é uma nuvem que se forma próximo da superfície. A de ontem foi tão densa que resultou na interrupção da partida de futebol entre o São Bernardo FC e o São Bento, pela semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogo foi concluído hoje, com vitória do São Bernardo por 2 a 0, mas mesmo assim, o time do Grande ABC não se classificou, porque havia perdido a primeira partida por 3 a 0.

A neblina foi causada pela entrada de ventos de sul, que são mais úmidos e vêm do litoral. Em dias mais quentes, a baixa umidade do ar acaba impedindo a formação das nuvens. Nesses casos, a atenção se volta para o trânsito, devido à perda de visibilidade dos motoristas.