Adriane Galisteu mostra closet sendo organizado e tamanho impressiona

30/09/2020 | 16:10



Adriane Galisteu é dona de um cômodo que é o sonho de consumo de muita gente! Na última terça-feira, dia 29, a apresentadora fez uma filmagem para o seu Instagram Stories que mostrava o seu enorme closet sendo arrumado.

A companheira de Alexandre Iódice exibiu o trabalho de profissionais que foram contratadas para colocar o espaço em ordem. Com isso, ela deu uma volta pelo lugar que conta com diversas prateiras com sapatos que vão do chão até o teto, muitas roupas penduradas e dobradas, além de uma cômoda bem no meio com gavetas para abrigar acessórios.

As duas moças de Curitiba estavam dando um jeito em tudo, com itens empilhados e pelo chão, enquanto Adriana filmava e seu amigo Xalana se divertia ao olhar algumas peças da artista.