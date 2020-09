Carolina Dieckmann se declara para ex-marido, Marcos Frota: Obrigada pelo presente mais lindo e amado

30/09/2020 | 16:10



Carolina Dieckmann provou que, apesar de não estar mais casada com Marcos Frota há muitos anos, ainda mantém um carinho especial pelo ator! Na última terça-feira, dia 29, Frota completou 64 anos de idade, e a atriz fez questão de postar uma homenagem para ele em suas redes sociais.

No Instagram Stories, Dieckmann se declarou para o ex, que é pai de seu primeiro filho, Davi, de 21 anos de idade, e com quem foi casada de 1997 a 2004. Ela escreveu:

Feliz aniversário pro papai do Davi! Obrigada pelo presente mais lindo e amado. Que seu ano seja abarrotado de bênçãos e momentos especiais. Viva!

Embaixo da declaração, Carolina ainda escreveu várias palavras, representando os seus desejos para o próximo ano de Marcos. Ela escreveu:

Saúde, sorte, alegria, circo, sonhos, fé, axé.

Além da declaração, Dieckmann ainda compartilhou uma foto antiga de Frota, e fez um coração em um dos olhos do ator. Fofo, né?

Além de Davi, Carolina Dieckmann é mãe de José, de 13 anos de idade, fruto de seu atual relacionamento com Tiago Worcman.