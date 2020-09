São Bernardo FC vence São Bento, mas não conquista acesso

Dérek Bittencourt

30/09/2020



O São Bernardo FC venceu o São Bento por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (30), no Estádio 1° de Maio, mas o placar foi insuficiente para as necessidades do time da região, que, consequentemente, não conquistou a vaga para a final do Campeonato Paulista da Série A-2 e o acesso à elite estadual. Em razão do revés por 3 a 0 em Sorocaba, o Tigre precisava de placar similar para forçar as penalidades, ou quatro tentos a mais que o rival para avançar direto, mas não conseguiu.

Na terça-feira (29), quando a bola rolou até os 29 minutos do segundo tempo, a equipe do Grande ABC vencia 1 a 0, gol de Marlyson, convertendo penalidade, mas a neblina causou a suspensão do duelo. Nesta quarta, o jogo foi retomado e Allan Dias fez o segundo tento dos são-bernardenses, aos 39 minutos. Na base da pressão, o São Bernardo FC buscou até o último segundo (o árbitro deu ainda mais seis minutos de acréscimo). Mas todo o ímpeto não foi suficiente e, assim, o Bentão volta para a Série A-1 e avança para a decisão, aguardando agora o vencedor de São Caetano e XV de Piracicaba, que se enfrentam a partir das 16h30, no Anacleto Campanella.