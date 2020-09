Anitta paga mico em entrevista online ao aparecer vestida somente com a parte de cima da roupa

30/09/2020 | 15:10



Anitta mais uma vez representou o povo brasileiro! Na tarde desta quarta-feira, dia 30, a cantora revelou em seus Stories do Instagram que havia acabado de pagar um mico por confiar demais nesse contato através da internet. Não entendeu nada? Calma, a gente te explica!

Nas redes sociais, a poderosa explicou que costuma vestir somente a parte de cima da roupa quando vai participar de entrevistas online. Nesta quarta-feira, por exemplo, Anitta estava somente com um body com estampa de zebra, já que pensou que só ia aparecer da cintura para cima. Entretanto, a funkeira foi pega de surpresa com um pedido inusitado - e teve que confessar ao entrevistador que estava arrumada só na parte de cima do corpo. Que situação, hein?

- Estou aqui fazendo entrevistas e tal. Sabem que, fazer entrevistas por Zoom, pela internet, online, como estamos fazendo agora em todo o mundo - hoje, por exemplo, eu estou fazendo na Espanha -, eu estou sempre arrumada daqui para cima [aponta para a cintura e depois para cima]. Mas daqui para baixo, amigos... E aí hoje, me pedem Ah, vamos terminar o programa dançando! E eu Ok... mas eu não tenho roupas... E agora?, revelou nos Stories.

E aí, o que você faria se estivesse no lugar de Anitta?