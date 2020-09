Armênia não está disposta a negociar paz com Azerbaijão, diz primeiro-ministro

30/09/2020 | 14:26



O primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pachinian, considerou "prematura" nesta quarta-feira, 30, a ideia de negociar com o Azerbaijão com mediação russa. Nos últimos dias, Nagorno Karabakh, região separatista de maioria armênia, tem sido palco de guerra entre os dois países.

"Não é apropriado falar de uma reunião entre Armênia, Azerbaijão e Rússia no momento em que há intensos combates acontecendo", disse ele aos meios de comunicação russos, segundo a agência Interfax. "Para que haja negociações, é necessária uma atmosfera e condições adequadas".

Os dois países afirmam ter realizado bombardeios na fronteira que os divide. Os incidentes indicaram uma escalada dos conflitos apesar dos apelos de países como Rússia e Estados Unidos.

O conflito também levantou novas preocupações sobre a estabilidade na região sul do Cáucaso, um corredor de tubulações que levam óleo e gás a mercados ao redor do mundo.

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, também disse à Interfax que rejeita a possibilidade de conversar com as autoridades da Armênia.

Dezenas de pessoas teriam sido mortas e centenas feridas desde o início do novo conflito entre os dois países no último domingo. (Com agências internacionais)