'Amor e Sorte': Caio Blat revela 'discussão enorme' com Luisa Arraes

30/09/2020 | 14:11



Caio Blat e Luísa Arraes protagonizaram o último episódio da série Amor e Sorte, da TV Globo, que vai ao ar nesta terça-feira, 29. O ator revelou que a experiência de trabalhar na produção da trama com a namorada gerou uma "discussão enorme" entre o casal.

Além de atuar, os artistas participaram da criação do roteiro, montagem de cenários, operação de câmeras, direção e edição. Blat contou que, durante a etapa de gravação, ambos discutiram na frente da equipe que os auxiliava remotamente.

"Ao mesmo tempo que é muito mais fácil criarmos juntos, brigamos bastante, nos desentendemos. A gente teve uma discussão enorme na frente de toda a equipe por uma coisa idiota: qual a melhor mão para segurar um objeto na cena. Ficou todo mundo constrangidíssimo", contou ao jornal O Globo.

"No outro dia, ficamos envergonhados. Pedimos desculpas. Nossa intimidade estava totalmente aberta ali. Nós dormíamos cercados de equipamentos.Tinha câmera dentro do quarto, dentro do banheiro... Quando a gente acordava e colocava os pés no chão, já ligava o computador e tinha 30 pessoas esperando", continuou

Apesar dos desentendimentos, o ator elogiou a superação de todos e afirmou que passou a valorizar ainda mais o trabalho dos profissionais da produção da série. "Foi muito comovente (...)Todo mundo trabalhando para fazer uma coisa linda, superando todos os desafios. Isso só nos fez valorizar ainda mais o trabalho de outros profissionais. Por que a gente não conseguia ficar totalmente concentrado no texto, já que tinha que pensar no chip da câmera, na pilha de algum aparelho, etc".

Na história estrelada por Caio, que dá vida a Manoel, e Arraes, intérprete de Teresa, ambos os personagens se envolvem pouco antes do isolamento social. Os dois, que mal se conhecem, acabam presos juntos no apartamento de Teresa, que também é atriz, e decidem fazer um filme juntos.