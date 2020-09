Kate Middleton revela qual é a matéria preferida de príncipe George na escola

30/09/2020 | 14:10



Kate Middleton fez uma surpresa à uma mulher chamada Ceri Edwards e ainda deu novidades sobre o seu filho mais velho, príncipe George, de sete anos de idade. Segundo informações do site norte-americano People, Ceri recebeu uma ligação da Duquesa de Cambridge após ter enviado uma linda foto de sua filha, Poppy, dando um abraço de urso no pai dela. O clique fazia parte do projeto fotográfico de Kate durante a pandemia do novo coronavírus. A imagem de Ceri foi pessoalmente escolhida pela duquesa para ser exibida online, junto com outras 99 fotos, na Galeria de Retratos Nacionais do Reino Unido. Legal, né?

- A duquesa foi tão pé no chão e tão maravilhosa com Poppy. Nós conversamos sobre Poppy e príncipe George estarem no mesmo ano letivo e os assuntos favoritos deles [o da Poppy é Brasil e Além e o do George é O Mundo Ativo - Vulcões], contou Ceri à Hello Magazine.

Na ligação, Kate ainda expressou sua admiração pela foto de Ceri.

- A duquesa nos agradeceu pela nossa fotografia e disse como ressaltou aos olhos dela e dos outros juízes, já que não só mostrou uma ligação entre pai e filha, mas também a emoção que estavam sentindo.

O príncipe George e a irmãzinha, a princesa Charlotte, retornaram às aulas presenciais neste mês, após meses de isolamento e estudos em casa. Com certeza ele deve estar empolgado para aprender ainda mais sobre os vulcões, não é?