Rafa Brites revela crise no casamento com Felipe Andreoli que ocorreu na quarentena: - Temos muitos problemas, discussões

30/09/2020 | 13:10



Durante a quarentena, alguns casais encontraram problemas ao ter uma convivência acima do comum e enfrentaram algumas crises no relacionamento. Esse foi o caso de Rafa Brites e seu esposo, Felipe Andreoli, conforme a apresentadora relatou em conversa com Daniela Albuquerque no programa Sensacional.

De acordo com Rafa, apesar da boa relação com o marido, os dois passaram por alguns problemas e desentendimentos no início do período de isolamento social, mas garantiu que a situação já foi resolvida:

- Muito bom crescer com alguém, poder ter esse porto seguro e as pessoas falam: Ah, uma vida perfeita, mas claro que não. Temos muitos problemas, discussões, no começo da quarentena mesmo passamos por uma pequena crise, mas com amor e calma tudo se resolve, no trabalho, nas relações, em tudo.

Durante a conversa, Brites ainda falou sobre o que a levou a optar pelo afastamento da televisão e por seguir seu projeto pessoal chamado Transformando Sonhos em Realidade, que tem o objetivo de ajudar outras pessoas a também realizarem seus sonhos, e fez uma autocrítica:

- Minha busca não era mais uma busca por trazer informação, alegria e tudo, e sim por vaidade, por ego. Eu queria ser maior, queria estar num patamar acima e foi aí que vi que estava no caminho errado.