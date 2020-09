Anthony Galindo, ex-Menudo, está em estado crítico após tentativa de suicídio

30/09/2020 | 13:10



Anthony Galindo, ex-membro da boyband Menudo, mais conhecido como Papi Joe, está em estado crítico após tentar tirar a própria vida. As informações foram divulgadas pela própria família do cantor que, para acabar com especulações, resolveu se pronunciar por meio de um comunicado no Instagram:

Para a mídia, companheiros de palco e amigos: como família de Anthony, nestes últimos dias vivi uma situação muito delicada e difícil. Não queríamos alarmar a todos até que tenhamos um diagnóstico mais claro. Sabemos o quanto seu público o amou, por isso, para não gerar mais rumores e especulações, hoje informamos que Anthony realizou uma tentativa de suicídio no último domingo e está em estado crítico. Ficamos tão chocados que, como família, o mínimo que queríamos era tornar isso público, e devido às recentes e falsas publicações, fomos obrigados a informar toda a opinião pública, os fatos correspondentes.

Em seguida, o recado informa o seguinte:

Anthony estava sofrendo episódios de depressão por conta de sua distância do palco. Todos conhecem sua grande paixão pela música; Isso foi exacerbado pela pandemia e resultou no gatilho para essa decisão drástica e infeliz.

Por fim, a família agradece:

Agradecemos muito a sua preocupação, mas acima de tudo, as orações ao nosso querido Antônio. Esperamos que após esta comunicação, possamos contar com privacidade e respeito, em meio a esses momentos difíceis para nossa família.

Triste, né?

Se você conhece alguém que esteja passando por dificuldades emocionais e/ou psicológicas e que precise de ajuda, sendo um suicida em potencial ou não, ligue para o número 188. É o contato do CVV (Centro de Valorização à Vida), que possui voluntários capacitados 24 horas por dia à disposição. A ligação é gratuita para todo o Brasil.