Flávia Pavanelli rebate críticas e confirma ter colocado silicone nos seios: Eu já sabia que eu ia ser muito criticada

Finalmente! Após muitas especulações, Flávia Pavanelli colocou um fim nas dúvidas de seus fãs e seguidores e confirmou que colocou próteses de silicone nos seios. Em uma série de vídeos no Instagram Stories, a morena revelou por quais motivos optou pelo procedimento e a razão pelo qual ainda não havia falado sobre o assunto na internet.

- Sim, coloquei silicione! Sempre compartilho tudo com vocês, mas fiquei um pouco insegura. Não era algo que me incomodava de fato em mim, mas era muito refém de bojo, biquíni me incomodava, eram coisas especificas. Sempre fiquei muito dividida entre colocar e não colocar, justamente por esses momentos. Sem roupa não me incomodava, mas se eu usava um top sem bojo me incomodava um pouco, disse ela.

Flávia disse que sempre amou os próprios seios, no entanto, sentia que faltava alguma coisa para se sentir completa:

- Sempre amei ter peito pequeno, mas sentia falta de algo para preencher mesmo, sabe? Tenho o ombro mais largo, minha estrutura é mais largo, então me incomodava um pouco.

A modelo ainda afirmou que foi muito difícil o pós-operatório, já que o peito ficou muito inchado. Por isso, optou por falar sobre o assunto apenas quando estivesse feliz com o resultado da intervenção estética:

- Por que eu não tinha falado ainda? É um assunto muito delicado, eu estou falando do meu próprio corpo. Não é fácil! Passei por momentos em que eu ficava pensando: Será que fiz a escolha certa? Será que não fiz? E eu influencio muita gente. Então enquanto eu não estivesse completamente confortável sobre o assunto, eu preferi ficar quieta. 100% de certeza que eu estou muito feliz com o resultado. No começo não foi fácil, ele fica bem mais inchado, depois vai assentando, então eu esperei tem certeza de que eu estou feliz e não me arrependo.

Ela ainda divulgou alguns comentários de internautas a criticando pela decisão de não falar sobre o assunto antes, e aproveitou para rebater as ofensas ue recebeu:

- Eu já sabia que eu ia ser muito criticada porque qualquer coisa estética que eu faço em mim, as pessoas vão falar. Caem matando. Diversos momentos, inclusive quando tirei a micropigmentação. Fui massacrada quando o pelo da minha sobrancelha estava branco. Nada tá bom, sabe? Se eu mostro, eu to errada em mostrar que eu estou insegura. Não queria falar por pressão. Queria falar quando tivesse bem e fosse legal de fato. Se eu tiver insegura, eu prefiro me calar.

Ela ainda aproveitou para mostrar uma série de fotos com o antes e o depois da cirurgia, detalhando que colocou 230 ml de silicone e ficou com uma cicatriz por baixo dos seios.

- Podem falar o que for, eu estou confortável, amei o resultado e é isso que importa. Estava ansiosa para compartilhar. Esperei ter esse momento de ficar 100% confiante, finalizou.