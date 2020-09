5 rooftops que valem a visita no Brasil

Redação

Do Rota de Férias



30/09/2020 | 11:18



Os rooftops estão na moda no mundo todo e, no Brasil, não podia ser diferente. Mistos de bares e restaurantes (e, às vezes, até balada), esses empreendimentos situados no alto de prédios garantem lindos panoramas aos visitantes, sobretudo ao pôr do sol. Confira opções em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Florianópolis e Curitiba.

5 rooftops para curtir no Brasil

Divulgação Terraço Itália, em São Paulo

Localizado no prédio mais icônico de São Paulo, este rooftop reúne restaurante, bar e salões envidraçados, de onde se avista o centro a cidade do alto de mais de quarenta andares. A cozinha é toscana, mas também serve especialidades de outras regiões da Itália, com o toque do chef Pasquale Mancini. No bar, há drinques e petiscos, além de uma generosa carta de vinhos.

Divulgação B Hotel, em Brasília

Situado no Eixo Monumental, o moderno B Hotel é um marco na arquitetura de Brasília. O projeto do arquiteto Isay Weinfeld inclui, na cobertura, o Bar 16, onde hóspedes e passantes disputam lugares para desfrutar de drinques, petiscos e do famoso entardecer que tinge a cidade de tons vermelhos, dourados e rosa.

O Deck Bar do hotel Pestana Rio Atlântica é um dos rooftops mais baladados do Rio de Janeiro. Com uma vista de tirar o fôlego para a belíssima praia de Copacabana, o empreendimento é uma ótima pedida para curtir os encantos do poente desfrutando de bons drinques.

Divulgação Restaurante Black Sheep, anexo ao The Roof, em Florianópolis

Sofás e poltronas de couro, lustres sinuosos e vista de tirar o fôlego para o mar. Assim é o The Roof, em Florianópolis. Inserido na cobertura do Hotel Majestic, o lounge bar mais badalado de “Floripa” buscou inspiração nos charmosos rooftops de Nova York para criar uma proposta única e seleta de entretenimento para até 300 pessoas. Anexo ao espaço, o Black Sheep, restaurante do Chef Emerson Kim, completa a experiência ao apresentar uma culinária japonesa ao melhor estilo “fusion” ao integrar elementos de outras culturas no cardápio de peixes.

Inserido na cobertura do Shopping Pátio Batel, em Curitiba, este charmoso lounge bar é a pedida certa para quem procura um ambiente aberto, descontraído e de muito bom gosto para um happy-hour ou até mesmo uma noite mais agitada. A exclusiva carta de drinques, criada pelo bartender Gustavo Smolinski, é o ponto forte da casa, que também oferece cervejas artesanais e uma adega com diversos rótulos de vinhos portugueses, italianos e espanhóis.