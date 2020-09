Ex-marido de Naya Rivera chora ao falar sobre decisão da ex-cunhada em ir morar com ele e filho da atriz

30/09/2020 | 11:10



O ex-marido de Naya Rivera, Ryan Dorsey resolveu se explicar após a notícia de que sua ex-cunhada decidiu morar com ele e com o filho dele com a atriz de Glee. Depois de receber críticas pela decisão, o ator fez um vídeo rebatendo as acusações e foi às lágrimas ao explicar que o filho, Josey, implorou para a tira morar com eles.

- Não posso acreditar que isso seja a vida real e estou prestes a rebater qualquer uma dessas bobagens. Fui informado de que há muitas pessoas que têm muito a dizer e opiniões sobre a trágica situação de uma família. Existem pessoas fazendo julgamentos, fazendo suposições, elas estão enviando mensagens terríveis desejando a morte para estranhos que elas realmente não conhecem, disse em trecho do vídeo

Ryan ainda explicou que a tia, Nickayla, é a pessoa mais próxima que Josey tem em relação à mãe dele.

- E então ele me pergunta se Titi pode morar conosco. ''Eu quero que Titi viva conosco para sempre'', porque ela agora é a coisa mais próxima que ele tem de uma mãe, porque você vai precisar de toda a ajuda que puder obter como pai solo, tentando construir sua carreira e navegar neste desastre com seu filho e você lida com isso a cada hora, todos os dias, por mais de 80 dias.

E continuou:

- Eu não gostaria que nenhum de vocês tivesse que passar por nada disso e ter que deixá-lo conseguir o que quer, o que ele pede e o que ele precisa agora, que é sua família. Mesmo que você saiba que é temporário e não para sempre. É uma situação temporária e, depois de tudo que ele teve que passar, como você pode negar isso a ele, por quê? Por causa do que alguns estranhos podem pensar ou dizer ou vomitar algum ódio baseado em algum tablóide mal-intencionado, ilógico e mal-informado? É triste. É realmente.

Ryan e Nickayla têm sido vistos juntos alguns meses após a morte de Naya. Segundo o Daily Mail, os dois foram clicados durante um dia de compras e até foram vistos de mãos dadas durante o passeio.

A estrela de Glee morreu em julho deste ano, quando desapareceu durante um passeio de barco com o filho, de cinco anos de idade. O corpo dela foi encontrado cinco dias depois do desaparecimento.