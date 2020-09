Em A Fazenda 12, peões se descontrolam, Juliano chama Raissa de piranha e Mariano é criticado por dar a entender que agrediria peoa

30/09/2020 | 11:10



A mais nova roça da Fazenda 12 está formada e, agora, está nas mãos do público decidir quem será eliminado. O clima, por sua vez, é de tensão e já rolou treta durante a madrugada desta quarta-feira, dia 30. Porém, antes mesmo da votação, os peões passaram pela maior saia justa ao vivo.

Assim que o programa começou, Marcos Mion fez um alerta sobre as regras do reality show da Record TV e qual deve ser a postura de um fazendeiro da semana. Em recado claro e direto aos peões, o apresentador deu uma aula sobre boa convivência e destacou que as regras do jogo precisam ser respeitadas.

- Alguns pilares e alguns conceitos do jogo vão ficando para trás perante a convivência do dia a dia e é a minha função lembrar a todos: vocês estão num jogo onde existem regras e posições individuais conquistadas devido a performance individual de cada um. Essas posições e o que elas representam precisam ser respeitadas. A Fazenda é um jogo de convivência e, na boa, não existe sociedade que sobreviva em harmonia sem regras e um líder com exemplo de conduta, tanto na convivência quanto no trato dos animais. Só assim o líder que deve dar o exemplo pode cobrar dos outros.

Mion ainda explicou que a função do cargo de fazendeiro é importante para ajudar na boa convivência e cutucou Carol Narizinho por ter tido um reinado sendo totalmente o oposto à sua fala.

- No nosso jogo, essa função é de quem coloca o chapéu de fazendeiro. O fazendeiro deve estar à altura do que é esperado de sua posição. Os outros peões precisam disso, por mais que alguns achem que não. O jogo precisa disso. Então, a gente espera que os próximos fazendeiros avaliem a importância desse cargo, tá? Porque ficou claro que a Carol foi o oposto do que eu falei.

Nas redes sociais, o discurso de Mion não pegou muito bem e não demorou até que ele se pronunciasse.

Esse posicionamento não foi meu. Como todos que seguem minha carreira sabem, eu não emito opinião pessoal na Fazenda. Não cabe e é errado. Eu sei que fãs sofrem e confesso que eu, como telespectador e amigo de todos ali também sofro, mas eu tenho que ser.

Vale dizer que a semana começou cheia de polêmicas em A Fazenda, dentre elas, uma baita discussão entre Jojo Todynho e Biel. Após o discurso de Mion, a votação se iniciou e Raissa, Biel, Juliano e Rodrigo foram escalados para berlinda.

Martelada, creme e gritaria

Assim que a roça foi formada, alguns peões perderem o controle e uma das maiores tretas desde o início do programa se iniciou. Primeiro, Jojo Todynho começou a martelar uma garrafa metálica como desculpa para descontar sua raiva e, sem papas na língua, declarou:

- Botei o ódio para fora! Botei para não fazer besteira, botei o ódio para fora. Agora o pau vai torar, entendeu? Se quer paz, amém. Se quer guerra, tu me fala! Agora o pau vai torar, não suporto gente safada, gritou a funkeira.

Na sequência, Raissa foi até a sala e, aos berros, atirou creme nos peões.

- Falso! Você é um falso do c*****o, repetia ela.

Interrompida pelas amigas, a modelo foi levada até o quarto. Juliano, por sua vez, decidiu tirar satisfação.

- Você me respeita, gritou, apontando para Raissa.

Depois, já na sala, o jornalista chamou a peoa de piranha.

- Jogou coisa na minha cara essa piranha! Piranha! É o sonho da vida dela eu bater nela, disse, enquanto Biel tentava acalmar o amigo.

Direitos Iguais

O episódio movimentou os ânimos da casa e, pela manhã, muitos peões deram suas opiniões sobre o ocorrido. O sertanejo Mariano ficou inconformado com a atitude de Raissa em jogar creme hidratante no rosto dos homens que votaram nela e afirmou durante conversa com Jakelyne e Tays que, se fosse com ele, iria fazê-la engolir fezes.

- Ela só é assim até fazer isso com alguém e alguém chamar a mão na orelha dela, de acordo, porque não se joga trem na cara de ninguém. Isso é falta de respeito e se luta tanto por igualdade, tem que ser tratado com igualdade. Se essa guria joga um trem desse na minha cara, ela vai, eu juro por Deus, eu enfio merda na boca dela até sair em baixo. E o medo da atitude na hora? Porque é reflexo. Jogou, tomou, continuou ele.

Jake, por sua vez, discordou, dizendo:

- Independente de direitos iguais, homem em momento nenhum tem o direito de levantar a mão [para uma mulher], por mais que esteja errada.

O cantor, porém, negou com a cabeça e a conversa não se estendeu. A fala de Mariano repercutiu nas redes sociais, levando seu nome a ser um dos assuntos mais comentados na manhã desta quarta-feira, dia 30.

Eu estou chocada que o Mariano disse que daria na cara da Raissa... Ele parecia ser tão diferente dos outros, apontou uma internauta.

Ainda assim, teve gente que defendeu a atitude do sertanejo, declarando:

Preguiça de quem não assiste A Fazenda e larga comentário aqui julgando o Mariano. Quem acompanha sabe que ele é o único homem que respeita as mulheres, sempre tratou todas com maior cavalheirismo. Ele é ser um humano e também. Colocou uma frase errada no momento de raiva e ponto.