30/09/2020 | 09:54



Os juros futuros rondam a estabilidade após a abertura desta quarta-feira (30) e a liquidez ainda é bem baixa, com investidores monitorando a agenda cheia do dia, mas com aparentemente nada ajudando a dar um rumo aos negócios. O viés é de baixa nos curtos e médios, mas os longos estão estáveis em meio ao dólar em alta ante o real. Às 9h20, o DI para janeiro de 2027 se apresentava estável em 7,60%, e o para janeiro de 2023 exibia taxa de 4,64%, de 4,66% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2022 marcava 3,15%, de 3,17% no ajuste anterior.