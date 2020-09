Reino Unido: PIB recua 19,8% no 2º trimestre ante anterior, mostra revisão

30/09/2020 | 07:42



O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou contração de 19,8% no segundo trimestre, na comparação com os três meses anteriores deste ano, de acordo com revisão publicada nesta quarta-feira (30) pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam recuo de 20,4%, igual à primeira leitura do dado.

O PIB do país teve baixa de 21,5% no segundo trimestre, na comparação anual, mostrou também a revisão. A expectativa, nesse caso, era de queda de 21,7%. Os números do Reino Unido são piores do que os dos vizinhos europeus, o que reflete a duração das medidas de restrição à circulação para combater a covid-19, após o país ter tentado medidas mais leves em meio à pandemia, depois se ver forçado a mudar de rumo. (Com informações da Dow Jones Newswires).