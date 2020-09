MBL comemora 45 anos da 1ª promessa do Metrô na região

Junior Carvalho



30/09/2020 | 00:01



Integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) do Grande ABC realizaram espécie de comemoração dos 45 anos da primeira promessa da chegada do Metrô na região, feita pelo governador Paulo Egydio Martins (pelo Arena), em 1975. Com a presença do líder do movimento e deputado federal Kim Kataguiri (DEM), os manifestantes levaram bexigas, uma faixa, um bolo de aniversário e até cantaram “parabéns para você”. Até hoje o Grande ABC aguarda pelo ramal.

O ato foi feito no Centro de São Bernardo, em frente ao Parque da Juventude. O traçado original da Linha 18-Bronze do Metrô, última promessa concreta do transporte, passaria pela região (uma das estações, Djalma Dutra, ficaria bem no Centro da cidade).

A intenção do grupo foi chamar a atenção dos prefeitos e demais políticos da região para que eles entendam a importância do modal para as sete cidades e passem a atuar politicamente na busca da efetivação de um projeto de transporte rápido para ligação com a Capital. Kataguiri afirmou, inclusive, que vai levar a demanda para o Congresso e que cobrará a bancada do Estado de São Paulo pela efetivação do projeto.

“Além da questão do Metrô na região, temos também a promessa do trem intercidades, que ligaria a Capital a Jundiaí e Campinas, cidades que já têm estrutura ferroviária, mas que até hoje não se concretizou. A Assembleia Legislativa fez a liberação deste orçamento, mas o governo do Estado não deu justificativa de onde foi utilizado. É dever do deputado federal levar esse debate para a bancada paulista que faz destinação de emendas de bancada. Para retomar estes investimentos, a gente precisa de uma prestação de contas do governo do Estado sobe a execução destas obras”, sustentou Kataguiri.

A manifestação relembrou a promessa feita pelo então governador Paulo Egydio Martins, eleito à época indiretamente por ser aliado da cúpula da ditadura militar (1964-1985). Em setembro de 1975, quando inaugurava os primeiros trechos do Metrô paulistano, da Linha 1-Azul, que atualmente liga o bairro do Jabaquara, na Zona Sul, ao Tucuruvi, na Zona Norte, Martins disse que o transporte chegaria ao Grande ABC nos três anos seguintes. À época, o Diário chegou a publicar reportagem com o compromisso firmado pelo chefe do Executivo paulista.

O ato de ontem reuniu militantes do MBL que serão candidatos nestas eleições, como Glauco Braido (PSD-São Bernardo) e Márcio Colombo (PSDB-Santo André).

A última promessa feita para a região sobre o Metrô aconteceu em 2014, quando houve assinatura da Linha 18. Desde então trocou-se o projeto para BRT e nada mais andou.