A oração da secretária

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/09/2020 | 00:01



Precisa-se de moça, boa aparência, pra secretária.

Tem que ser muito bonita, descontraída e educada.

Eu era ainda menina quando li aquele anúncio,

no jornal. Usei o meu melhor vestido e nos sonhos coloridos, precisava trabalhar.

Tudo parecia um sonho, eu já era secretária,

de você.

Cf. "Anúncio no jornal", sucesso musical das Irmãs Freitas.

Dai-me paciência

Oração lida por José Paulo de Andrade no Dia da Secretária de 2015, e gravada por Memória:

Senhor! Ajude-me a ter a memória de um elefante ou, pelo menos, uma que acumule informações de três anos. Que, por milagre, eu possa fazer todas as coisas imediatamente. Responder a quatro telefones ao mesmo tempo e digitar uma carta que deve ser expedida naquela mesma tarde (embora eu saiba que não vai ser assinada nem no dia seguinte).

Faça-me não perder a paciência quando passo horas procurando nos arquivos um papel que encontro na mesa do meu chefe.

Dê-me sabedoria de um filósofo. Ajude-me a entender todas as ordens, embora nenhuma explicação me seja dada. Faça-me saber, sem que me tenham dito nada, onde está o meu chefe, o que ele está fazendo, e quando vai voltar.

Faça-me parecer atraente àqueles que meu chefe quer impressionar, um monstro aos visitantes inoportunos, e um verme disforme aos olhos de sua esposa.

E, no fim do ano, faça-me ter a sabedoria de não destruir, quando me for ordenado fazê-lo, os papéis que serão pedidos por ele mesmo, alguns dias mais tarde.





As festas do Divino Texto: José Bueno Lima Li em "Memória" (edição de 27 de setembro) que em 27 de setembro de 1915 foram eleitos como festeiros da Festa do Divino de 1916, em São Bernardo, Luiza Colombo e Joaquim Serafim Bueno. O Joaquim era irmão de minha avó paterna Laurinda Serafim Bueno, casada com meu avô Antônio Joaquim de Lima. Sempre, nas conversas que ouvia de meu pai em casa, e com seus irmãos, essa festa era tradicional na casa de meus avós, situada no Largo da Matriz, durando vários dias. Tio Joaquim, que conheci, era uma figura um tanto estranha, sempre com um capote, chapéu, pito na boca, e muitas vezes o vi, em cima de uma carroça, carregando porcos que criava, para serem vendidos na feira. Ele morava onde hoje é a Etec Lauro Gomes, sendo ali a sua chácara. Esse local, segundo consta, eram as terras da família Serafim Bueno, avós do Eduardo nosso colega de Prefeitura! E, por que não, meus também?