Após reportagem do Diário, Polícia Ambiental faz operação na Estrada do Pedroso

Após matéria publicada na edição desta terça-feira (29), em que o Diário relatou que os frequentadores do Parque do Pedroso e da pista de caminhada e ciclofaixa da Estada do Pedroso estavam reclamando da falta de segurança, a PM (Polícia Militar) Ambiental realizou uma ação preventiva de combate à ação criminosa no endereço.

Segundo a corporação, desde a ocupação do prédio dentro do Parque do Pedroso, inúmeras ações como trilhas no interior do Parque com objetivo de impedir usuários de drogas, tráfico e prostituição, tem sido feitas periodicamente. Com consequência, de acordo com a PM Ambiental, diversos observadores de pássaros retornaram ao Parque, com seus equipamentos, para exercer suas atividades.