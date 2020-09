Obituário - 30 de setembro de 2020

Ademir Medici

do Diário do Grande ABC



30/09/2020 | 00:01



Clóvis Sidney Thon

(Santo André, 21-2-1929 – 28-9-2020)

A generosidade de Clóvis Sidney Thon. E sua sinceridade. E gentileza. Dizia o que sentia, e nas várias oportunidades que Memória o procurou, sempre tinha boas histórias para narrar, como advogado, como dirigente do CA Aramaçan, como ex-vereador e ex-prefeito. E como memorialista.

As fotos que tinha da Santo André antiga, compartilhou. Jamais se deixou levar pelo fanatismo da política. Parou jovem, depois de imprimir rigidez no trato público quando prefeito, num momento difícil na vida andreense.

Deixou legados. E parte, aos 91 anos, certamente com a consciência do dever cumprido. “Não vejo a política atual com bons olhos. Se ainda não naufragamos, já está fazendo água no barco”, disse-nos numa das entrevistas. Foi sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

CLÓVIS THON. “Sempre votei. Se tiver condições, voto novamente”

ÉCIO CAPOVILLA

(Valinhos, SP, 11-11-1936 – 29-9-2020)

Em 7 de dezembro do ano passado, o ex-jogador Écio participou da 117ª reunião do Memofut (Grupo Literatura de Memória do Futebol), no Pacaembu. Sua carreira foi repassada como médio-volante do Fluminense, Vasco, Sporting Cristal e Seleção Brasileira. Claro, o espaço maior foi dedicado ao Vasco da Gama, onde atuou entre 1956 e 1964.

Chuteiras penduras, Écio retornou à sua Valinhos, onde chegou a secretário municipal de Esportes, apaixonado que sempre foi pelas práticas esportivas. Agora, a partida, aos 83 anos. Está sepultado em Valinhos.

ÉCIO. Participar da reunião do Memofut o deixou extremamente feliz e realizado (João Carlos Wiziack, seu amigo, em mensagem a Alexandre Andolpho Silva, coordenador do Memofut)

SANTO ANDRÉ

Ludgero Saturnino, 84. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Eduardo Queiroz Mattoso, 82. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

João Carlos Filho, 71. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Julieta Alves Simionato, 95. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Eugênio Banús, 94. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 26. Jardim da Colina.

Olympio Pozzobon, 90. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Sanches Cueto, 87. Natural de Atibaia (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Maria Nunes, 87. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Viana da Silva Filho, 84. Natural de Passa Quatro (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eurides Leal Gonçalves, 83. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marco Antonio Schmidt Feres, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Gonzaga, em Santos (São Paulo). Dia 26, em Santo André. Cemitério da Consolação, em São Paulo, Capital.

Lucindo Del Corsi, 78. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 26, no hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cosme Cardoso de Souza, 75. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Bancária, em São Paulo, Capital. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Valmir Mota, 71. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no Recreio da Borda do Campo. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Arnaldo Felippe Monge Filho, 67. Natural de Santo André. Residia no Centreville, em Santo André. Dia 26. Memorial Jardim Santo André.

Jorge Luiz Moll, 66. Natural do Rio de Janeiro. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 26, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Teixeira Coelho, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Márcia Elina de Oliveira Gitti, 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Eli Viera, 61. Natural de São Bernardo. Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Luiz Antonio Menezes, 60. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.





SÃO BERNARDO

Francisco Alves das Chagas, 89. Natural de Caconde (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.

João Germano, 84. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Planalto.

Joana Souza Soares, 62. Natural de Pote (Minas Gerais). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.

Jesus William Costa Bastos, 31. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26, em Diadema. Cemitério de Vila Euclides.

Olinda Mola Moreira, 104. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.





SÃO CAETANO

Aparecida Mercadal, 96. Natural de Ariranha (São Paulo). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Angelo Vendrame, 83. Natural de Jaú (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Santa Paula.

Joaquim Thomaz de Oliveira Neto, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 26, Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dora Eneide da Silva Moraes, 61. Natural de Jitaúna (Bahia). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 26, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adália Siqueira da Silva, 66. Natural de São Carlos do Ivaí (Paraná). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Maria Helena Ferreira Lopes, 56. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Alves Filho, 85. Natural de Jurema (Pernambuco). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 26. Cemitério Campo Grande, em São Paulo, Capital.

Josefa Maria de Freitas Silva, 80. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Edineuza Almeida Novais, 74. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal.

Valdevino Preira dos Santos, 74. Natural de Lençóis (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Aparecida das Graças Soares Severino, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Roberto Rodrigues dos Santos, 53. Natural de Ubiratã (Paraná). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Jamyson André da Silva, 50. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Gildete Pereira de Oliveira, 42. Natural de Novo Cruzeiro (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal.

MAUÁ

Alcides da Silva, 90. Natural de Carvalhos (Minas Gerais). Residia no bairro São João, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Waldemar Rodrigues, 85. Natural de Avaí (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Iracema Maria da Silva, 82. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Odete Rodrigues dos Santos, 80. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Raquel de Moura Viene, 78. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Helena de Lima Gonçalves, 73. Natural de Buique (Pernambuco). Residia em Capuava. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Maria Auxiliadora dos Santos Pinto, 70. Natural de Frei Paulo (Sergipe). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Rosangela Rosa, 53. Natural de Porecatu (Paraná). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Jucelia Rocha de Matos, 47. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.

Dolores Peres Pedriça, 88. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Geralda Ferreira da Conceição, 75. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Benedito Rita da Conceição, 74. Natural de Parati (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Melo, 72. Natural de Vermelho Novo (Minas Gerais). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Wilson da Silva, 72. Natural de Queiroz (São Paulo). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Eduardo Aparecido de Oliveira, 64. Natural de Mauá. Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Raimundo Pereira dos Anjos, 58. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 26. Vale dos Pinheirais.

Marcos Domingos da Silva, 53. Natural de Lavras da Mangabeira (Ceará). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Maria José da Silva, 87. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Maria de Lurdes da Silva, 80. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Benício Barbosa Soares, 76. Natural de Porto Calvo (Alagoas). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.

Amilton de Paula Bicudo, 67. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Júlio de Campos, 48. Natural de Suzano (São Paulo). Residia no bairro Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).





RIO GRANDE DA SERRA

Maria de Fátima Fernandes, 64. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia em Rio Grande da Serra. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião.