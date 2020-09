Dérek Bittencourt

29/09/2020 | 18:05



Nem São Bernardo, nem São Bento. Quem levou a melhor pela semifinal da Série A-2 do Campeonato Paulista, na tarde desta terça-feira, no Estádio 1° de Maio, foi São Pedro. Isso porque uma brusca mudança de tempo trouxe uma densa neblina à praça esportiva, proporcionando a paralisação do jogo aos 29 minutos do segundo tempo. Após aguardar a melhora nas condições, a arbitragem decidiu pela suspensão da partida, que deverá ser concluída nesta quarta-feira, 30, em horário a ser definido pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

Depois de perder a partida de ida, em Sorocaba, por 3 a 0, o São Bernardo FC precisava vencer por três gols de diferença para levar aos pênaltis a decisão de quem avança à final e, consequentemente, que será promovido de volta à elite estadual. E o Tigre partiu para cima desde o começo, sem deixar o São Bento respirar.

Léo Jaime e Léo Cereja desperdiçaram as duas primeiras oportunidades para o São Bernardo FC. De tanto pressionar, o Tigre teve um pênalti a favor, marcado por Douglas Assis sobre Allan Dias. Marlyson teve de cobrar duas vezes (na primeira o árbitro considerou invasão de área) para abrir o placar, aos 36 minutos da etapa inicial.

Apesar da vitória, o resultado ainda era insuficiente para o Aurinegro, que voltou para o segundo tempo com a mesma postura: sufocando o adversário. Aos 26, Gildo desperdiçou grande chance de cabeça, parando em Lucas Macanhan. E, pouco depois, a neblina tomou conta do 1° de Maio, paralisando a partida.

Depois de esperar até o segundo tempo completar 60 minutos, a arbitragem conversou com os capitães e decretou o cancelamento do jogo, a ser concluído nesta quarta-feira, a partir dos 29 minutos.