Confirmado para 2021, Volkswagen Taos aparece camuflado em imagens oficiais da marca

Leo Alves

Do Garagem360



29/09/2020 | 18:18



Seguindo sua ofensiva de SUVs, a Volkswagen revelou algumas imagens do Taos, utilitário esportivo médio que chega ao Brasil em 2021. Baseado na plataforma MQB, ele substituirá as versões de entrada do Tiguan e vai tentar fazer frente ao Jeep Compass, Chevrolet Equinox, Ford Territory e demais concorrentes.

Novo Volkswagen Taos

Produzido na Argentina, o Taos deverá ser equipado com o mesmo motor 1.4 TSI utilizado pelos modelos mais em conta do Tiguan. A revelação oficial do modelo será em 13 de outubro.

Presidente e CEO da Volkswagen América Latina, Pablo Di Si justifica o investimento da empresa em utilitários esportivos. “O segmento dos SUVs é o que mais cresce na América do Sul e hoje representa quase 30% em alguns mercados. Com a apresentação do Taos, a empresa continua introduzindo uma série de novos modelos na América Latina sob a estratégia da ‘ofensiva SUV’, que iniciamos em 2017”, afirma. “Por meio dessa estratégia, pretendemos expandir nossa oferta em um segmento em que a VW não competia e até hoje tivemos sucesso com o Tiguan Allspace, depois com o T-Cross e recentemente com o Nivus. O Taos chegará para completar a gama de ofertas no segmento superior dos SUVs.”

Com a chegada do novo modelo, a marca terá quatro SUVs no Brasil: Nivus, T-Cross, Taos e Tiguan. Este último, embora perca algumas versões, deverá seguir em linha nos modelos mais caros.