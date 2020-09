Confira a lista 2020 de restaurantes com estrelas Michelin no Brasil

Paulo Basso Jr.

29/09/2020 | 18:18



Uma nova lista de restaurantes com estrelas Michelin no Brasil foi divulgada em cerimônia virtual realizada no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Na edição de 2020 do prestigiado guia de gastronomia, 14 restaurantes do país, nove em São Paulo e cinco no Rio de Janeiro, foram premiados.

Rubens Kato D.O.M., em São Paulo, segue com duas estrelas no Guia Michelin 2020

Há novidades entre as casas que ostentam duas estrelas. Agora, o paulistano Ryo, do chef Edson Yamashita, e o carioca Oteque, de Alberto Landgraf, juntam-se ao D.O.M., de Alex Atala, e ao Oro, de Felipe Bronze, que já contavam com a honraria.

Entre os restaurantes que ganharam uma estrela não há novas menções. Três casas que apareciam em 2019, no entanto, deixaram a lista, como o Tuju, que foi fechado por conta da pandemia da covid-19 e deve ser reaberto em um novo endereço em São Paulo.

Divulgação Cipriani, no Copacabana Palace, tem uma estrela Michelin

Restaurantes com estrelas Michelin no Brasil

Confira a lista completa de restaurantes brasileiros estrelados no Guia Michelin 2020:

SÃO PAULO

Duas estrelas Michelin

D.O.M. (Alex Atala)

Ryo (Edson Yamashita)

Uma estrela Michelin

Evvai (Luiz Filipe Souza)

Huto (Fábio Honda)

Jun Sakamoto (Jun Sakamoto)

Kan Suke (Egashira Keisuke)

Kinoshita (Tadashi Shiraishi)

Maní (Helena Rizzo)

Picchi (Pier Paolo Picchi)

RIO DE JANEIRO

Duas estrelas Michelin

Oro (Felipe Bronze)

Oteque (Alberto Landgraf)

Uma estrela Michelin

Cipriani (Aniello Cassese)

Lasai (Rafael Costa e Silva)

Mee (Kazuo Harada)

Bib Gourmand 2020

Além de casas estreladas, o Guia Michelin divulga em todas as suas edições a lista Bib Gourmand, que aponta restaurantes com estilo mais informal e que primam pelo bom custo-benefício. Confira os contemplados de 2020 em São Paulo e no Rio de Janeiro.

SÃO PAULO

A Baianeira

A Casa do Porco

AE! Cozinha

Ama.zo

Arturito

Balaio IMS

Banzeiro

Barú Marisquería

Bio

Bistrot de Paris

Brasserie Victória

Casa Santo Antônio

Cepa

Charco

Corrutela

Ecully – Perdizes

Fitó

Kith 2º Andar

Komah

Le Bife

Manioca

Mimo

Mocotó

Nit Bar de Tapas

Petí Gastronomia

Petí Americana

Piccolo

Più

Più Iguatemi

Tanit

TonTon

Tordesilhas

Zena Caffè

RIO DE JANEIRO