Homem é preso após estuprar vítima que teve o carro roubado em supermercado

Do Diário do Grande ABC



29/09/2020 | 18:02



Uma motorista de 50 anos foi abordada, na noite de segunda-feira (28), dentro do estacionamento de um supermercado em Piraporinha, Diadema, por homem que, de acordo com o Boletim de Ocorrência, tem 32 anos. Ele entrou no banco traseiro e, portando arma de fogo, exigiu que a vítima fosse até caixas eletrônicos da cidade. Depois a estuprou no veículo e a liberou.

Ele foi preso pela polícia na madrugada desta terça-feira (29), quando equipe do 24º BPMM da 3ª Cia desconfiou das atitudes suspeitas dele e de outro indivíduo em carro estacionado próximo ao veículo roubado, na Rua Iguassu, Eldorado. Um deles estava caracterizado como o que havia sido descrito como autor dos crimes. Os dois tentaram fugir, mas foram pegos pela polícia. Foi encontradaa a quantia de R$ 353, além de carteira, cartões e documentos da vítima com um dos homens, que foi preso em flagrante.

O caso está sendo investigado pelo 3º DP.