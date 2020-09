Filha de Fernando Zor revela como está a relação com o pai após polêmicas

29/09/2020 | 17:10



Kamily Zor, filha de Fernando Zor, revelou como está a relação com o pai após as polêmicas recentes. Como você viu, tanto Kamily quanto sua mãe, Aline Oliveira, afirmaram publicamente que o sertanejo não é um pai presente.

Como está a relação com o seu pai?, questionou uma internauta.

Como sempre esteve, respondeu a influenciadora.

Além disso, Kamily lembrou de um mico que pagou na presença de Fernando.

Nossa, tantos [micos]... Mas acho que o dia que meu pai me pegou dando uns beijos no meu ex-namorado ganha.

Por fim, falou sobre amor próprio e o fato de ser forte por ela mesma.

Ser forte sempre foi uma escolha que eu precisei tomar por mim. Você pode ter toda a ajuda do mundo, mas se não decidir ser forte por você mesma, não há o que as outras pessoas façam para mudar isso. No final é você por você.