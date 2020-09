Após ter ficado surpresa com e-mail que anunciava o fim de seu contrato, Rachel Sheherazade é contratada menos de 24 horas depois de deixar o SBT

29/09/2020 | 16:10



Na última segunda-feira, dia 28, Rachel Sheherazade gravou um vídeo para se despedir de seus telespectadores do SBT. A jornalista contou que recebeu um e-mail da emissora pedindo para que ela não mais comparecesse ao seu local de trabalho. Vale lembrar que o contrato de Sheherazade valia até o dia 31 de outubro deste ano, mas ao que tudo indica, o SBT escolheu encerrar o acordo com antecedência.

- Bem, como vocês já sabem, há cerca de um mês, eu e o SBT decidimos não renovar a nossa parceria de quase dez anos. O nosso contrato, então, deveria seguir até o dia 31 de outubro deste ano, mas o SBT me mandou um e-mail, [dizendo] que a partir de hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro, eu não mais precisaria voltar à emissora e apresentar o SBT Brasil. Então a empresa dá por cumprido o nosso trato.

Em entrevista ao colunista Fefito, a comunicadora disse que ficou surpresa com a atitude da emissora.

- Dez anos de casa e não poder me despedir do meu público por um minuto? Não faz sentido, lamentou.

Sheherazade, entretanto, fez questão de mencionar as boas recordações que tem do programa.

- Os melhores momentos são aqueles vividos fora do ar. Minha parceria com o Joseval Peixoto foi uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceram na emissora. As brincadeiras nos bastidores com os amigos e colegas, as conversas nos corredores, o cafezinho do meio da tarde na praça da alimentação... Tenho muita coisa boa pra lembrar. Sem falar nas participações em programas da casa, quando eu me divertia muito. E as opiniões, claro! Essa foi a melhor fase do SBT Brasil para mim. Prefiro guardar só o que ficou de bom.

E revelou se ficou apreensiva em continuar trabalhando com o contrato rescindido.

- Nenhum contrato é para sempre. Nunca gostei dessa ideia de ter um canto só, trabalhar num mesmo lugar até me aposentar. Isso nunca me passou pela cabeça. Mas estava há muito tempo subutilizada. Eu sei e posso fazer muito mais do que fazia no SBT. Então, lá no fundo, eu esperava que a vida desse mais uma reviravolta. Estava na hora de um novo ciclo se iniciar. Todo fim traz uma dor. Todo começo, uma apreensão. Mas eu prefiro estar em movimento do que me contentar à zona de conforto, onde não há apreensão nem desafios.

Já nesta terça-feira, dia 29, foi anunciado que Sheherazade foi contratada pelo Metrópoles - menos de 24 horas após ter publicado a sua despedida no Instagram. No Twitter, o jornalista Leo Dias deu boas-vindas à jornalista.

Seja muito bem vinda ao Metrópoles, @RachelSherazade

.

Obrigada, meu amigo e agora, novamente, colega de emissora!, respondeu a comunicadora.