29/09/2020 | 16:10



Os fãs de Britney Spears estão assustados - de novo!

A princesa do pop postou um clique com um top que parece usar bastante, pelo menos 20 vezes ela já posou com ele, na conta de um fã.

Eles, então, nos comentários, começaram a se perguntar se ela estaria pedindo ajuda ou se alguém estaria postando fotos antigas dela, por algum motivo sinistro:

Olá equipe da Britney, vocês têm alguma foto recente dela?

O ano é 2032 e Britney ainda posta as mesmas três fotos dela, com a mesma roupa e mesma expressão. Espero mesmo que ela esteja bem.

Eu desisto.

Será que existe alguma verdade nas teorias dos fãs?