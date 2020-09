Rocket League está de graça na Epic Games; saiba como baixar o jogo

Marcella Blass

O jogo Rocket League está de graça para PS4, Xbox One, Nintendo, Switch e PC. Nessa última modalidade, a distribuição é feita pela Epic Games, que comprou a produtora Psyonix, responsável pelo título. O game pode ser jogado sozinho ou em modo cooperativo de 1×1, 2×2 e 3×3.

O game é uma competição hibrida de futebol estilo arcade e destruição automotivo. Grátis desde a última quinta-feira (23), ele já ultrapassou a marca de 1,3 milhão de jogadores online simultâneos registrados pelos servidores do jogo. Quer entrar nessa batalha? Abaixo, o 33Giga te ensina a fazer o download do título no seu computador:

1 – Entre no site da Epic Games e procure pelo título Rocket League – ou pegue um atalho por este link aqui.

2 – Na página do jogo, clique em Obter.

3 – Faça login na sua conta Epic Games ou crie uma, caso ainda não tenha.

4 – Confirme a “compra” em Place Order.

5 – Se você é novo usuário da Epic Games, será necessário baixar e instalar o inicializador da empresa clicando em Download Epic Games Launcher. Do contrário, é só clicar em Abrir o inicializador da Epic Games.

6 – Abra o inicializador no seu PC. Na aba do lado esquerdo, entre em Biblioteca. Encontre o jogo na sua lista e clique em Instalar.

7 – Com o download concluído, é só clicar sobre ele dentro da biblioteca e começar a jogar.