Virgínia Fonseca exibe mais detalhes da casa onde mora com Zé Felipe

29/09/2020 | 15:11



Virgínia Fonseca compartilhou os últimos detalhes da casa onde mora com o namorado, o cantor Zé Felipe. Em um vídeo publicado em seu canal do YouTube na última segunda-feira, dia 28, a influenciadora mostra todos os cômodos da parte superior da residência, já que já havia mostrado anteriormente toda a parte térrea do imóvel.

No vídeo, Virgínia passeia pelos quatro quartos da nova casa. Todos eles são suítes e possuem banheiros individuais. A influencer ainda revelou o desejo de transformar um dos cômodos em seu estúdio particular, provavelmente para gravar ainda mais vídeos para o canal.

Embora não apareça muito nas imagens, Zé Felipe soube fazer uma participação no vídeo na hora certa: o momento de mostrar o quarto principal! Brincalhão, o sertanejo aproveitou para testar a cama de casal e ainda encheu a namorada de carinhos. Fofos, né?