Silvia Abravanel, que se recupera de cirurgia, só deve retornar ao SBT quando houver vacina contra o coronavírus

29/09/2020 | 15:10



Silvia Abravanel só irá voltar ao Bom Dia & Cia, no SBT, quando houver vacina contra o coronavírus. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora.

A filha de Silvio Santos está afastada das gravações do programa desde o início da pandemia do coronavírus no Brasil, em março deste ano. Assim como ela, o dono do baú também segue afastado por causa do isolamento social.

Aos 49 anos de idade, Silvia ainda enfrenta um momento difícil em sua vida. Ela está se recuperando de uma cirurgia, realizada em maio, após cair de um cavalo. O acidente deixou a apresentadora e diretora sem andar por cerca de cinco meses. Nas redes sociais, ela tem compartilhado como tem sido o processo de recuperação, em que precisa reaprender a andar.