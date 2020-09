Emicida, Caetano Veloso e Pabllo Vittar concorrem ao Grammy latino 2020

29/09/2020 | 14:57



A Academia Latina de Gravação anunciou nesta terça-feira, 29, a lista dos indicados ao Grammy Latino 2020.

Entre os nomeados estão Emicida com Majur & Pabllo Vittar por Amarelo (Sample: Sujeito de Sorte - Belchior), João Bosco por Abricó-de-Macaco, Elza Soares & BaianaSystem com Virgínia Rodrigues por Libertação e Céu na música 'Pardo', todos na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.

A cantora Anitta foi indicada na categoria Melhor Canção Urbana (Rave de Favela), parceria com Diplo e MC Lan.

Zeca Pagodinho, Maria Betânia, Martinho da Vila, Fernando e Sorocaba, Caetano Veloso, Zeca Baleiro, Ana Vitória, Marcelo Jeneci disputam categorias regionais.

Dentre as novidades, foram criadas as categorias de Melhor Canção Pop/Rock, Melhor Interpretação de Reggaeton e Melhor Canção de Rap/Hip Hop. No total, foram mais de 18 mil inscrições para as 53 categorias do prêmio.

A premiação será realizada no dia 19 de novembro, às 20h, transmitida pela Rede Univision.

Confira a lista completa dos representantes brasileiros no Grammy Latino:

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

N - AnaVitória

Enquanto Estamos Distantes - As Bahias e a Cozinha Mineira

Apká! - Céu

Guaia - Marcelo Jeneci

Eu - Melim Featuring Você

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

AmarElo - Emicida

Little Electric Chicken Heart - Ana Frango Elétrico

Letrux Aos Prantos - Letrux

Universo do Canto Falado - Rapadura

Na Mão As Flores - Suricato

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Mangueira - A Menina dos Meus Olhos - Maria Bethânia

Martinho 8.0 - Bandeira da Fé: Um Concerto - Martinho da Vila

Samba Jazz de Raiz, Cláudio Jorge 70 - Cláudio Jorge

Fazendo Samba - Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

Mais Feliz - Zeca Pagodinho

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

O Amor no Caos - Volume 2 - Zeca Baleiro

Belo Horizonte - Toninho Horta & Orquestra Fantasma

Bloco na Rua (Deluxe) - Ney Matogrosso

Planeta Fome - Elza Soares

Caetano Veloso & Ivan Sacerdote - Caetano Veloso & Ivan Sacerdote

Melhor Álbum de Música Sertaneja

#Isso é Churrasco (Ao Vivo | Deluxe) - Fernando & Sorocaba

Origens (Ao Vivo em Sete Lagoas) - Paula Fernandes

Livre - Volume 1 - Lauana Prado

Churrasco do Teló - Volume 2 - Michel Teló

Por Mais Beijos Ao Vivo - Zé Neto & Cristiano

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

Veia Nordestina - Mariana Aydar

Aqui Está-se Sossegando - Camané & Mário Laginha

Acaso Casa Ao Vivo - Mariene De Castro e Almério

Targino Sem Limites - Targino Gondim

Obatalá - Uma Homenagem a Mãe Carmen - Grupo Ofa

Autêntica - Margareth Menezes

Melhor Canção em Língua Portuguesa

A Tal Canção Pra Lua (Microfonando) - Vitor Kley e Samuel Rosa

Abricó-de-macaco - João Bosco

AmarElo - Emicida feat Majur e Pabllo Vittar

Libertação - Elza Soares & BaianaSystem feat Virgínia Rodrigues

Pardo - Céu

Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa

Catarse - Daniela Araújo

Reino - Aline Barros

Profundo - Ministério Mergulhar

Maria Passa À Frente - Padre Marcelo Rossi

Memórias II (Ao Vivo em Belo Horizonte) - Eli Soares