Marcos Mion sugere que A Fazenda 12 terá jogo da discórdia e peões criticam atitudes de Jojo Todynho: - Ela não é dona dessa fazenda

29/09/2020 | 14:10



Os espectadores de A Fazenda 12 já podem se preparar para que o reality fique cada vez mais agitado! Isso porque, na noite da última segunda-feira, dia 28, Marcos Mion provocou os internautas do Twitter ao insinuar que o programa poderá ganhar uma dinâmica semelhante ao jogo da discórdia do Big Brother Brasil!

A mensagem postada pelo apresentador do programa foi a seguinte:

Quem quer um jogo da discórdia, tipo um ferra peão, ao vivo, comigo lá no meio do tiroteio dá um like.

É claro que o tweet teve grande repercussão. Até o momento, 13 horas após a publicação da mensagem, o apresentador obteve 29 mil curtidas e mais de dois mil comentários dos fãs, que aprovaram a sugestão:

Faz um jogo da discórdia falando as frases que eles já falaram, aí eles têm que adivinhar quem disse, sugeriu um internauta;

É pedir muito Mion? Pra ontem meu filho, aprovou uma seguidora;

Estávamos esperando esse momento Mion, aprovou outra.

Por enquanto, o apresentador não deu mais informações sobre quando essa dinâmica irá começar ou como ela irá ocorrer, mas com certeza o prorama vai ficar cada vez mais interessante.

Briga entre Jojo Todynho e Biel

Enquanto o jogo da discórdia não começa, a mais recente briga da casa continua repercutindo entre os peões. Depois de Biel afirmar que estava com nojo da funkeira e que gostaria de ir para uma Roça com ela, foi a vez de Jojo se abrir sobre a situação em conversa com Mariano.

A peoa chamou o colega para conversar e esclarecer que não havia sido sua intenção ser grossa com ele, afirmando que aquele era o seu jeito e que ela já estava a ponto de estourar há algum tempo. Mariano, por sua vez, aconselhou a cantora a baixar a guarda:

- Aqui não é a sua casa, aqui são 18 [pessoas morando juntas]. Você já parou pra pensar se cada um for agir como é em casa? Isso aqui vai virar um caos. Tudo bem, eu entendo, você acordou estressada, todo mundo sem água. Mas você acha que você tinha o direito de entrar no quarto daquele jeito, com mais um monte de pessoa dormindo? Ninguém é obrigado a ouvir sua discussão.

Jojo então acusou o peão e estar defendendo Biel, afirmando que cada ação tem sua reação e que não retirava uma palavra do que tinha dito. Mariano então alegou que não estava contra a cantora, reforçando que apenas não achou correta a forma como ela tratou os outros confinados:

- Não é passar pano. É o que eu te falei ontem, baixa a guarda porque o resto da galera não tem nada a ver com a sua reação. Eu to tentando te dar meu ponto de vista e tentando te dar um conselho pra que você possa ter um convívio maior. Outra coisa que você tá errada, você entrou no quarto: Cartolouco, você não vai fazer o negócio que eu mandei? Calma, não é assim.

Jojo, por sua vez, admitiu que estava errada nessa situação:

- Foi no nervoso. Eu não tava certa não, mas foi no nervosismo.

Enquanto isso, Juliano Ceglia e Rodrigo observavam de longe a conversa, e condenavam a postura da funkeira:

- Ela rebate, olha lá. Dá pra ver que o cara tá tentando controlar uma situação, apontar uma saída bacana e a pessoa não quer mano. Parece que quer só a rixa., afirmou Rodrigo.

- Ela tem que saber o limite. Ela não é dona dessa fazenda., concordou Juliano.