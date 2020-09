Fãs apontam indireta de Mara Maravilha após ela ser deixada de fora do encontro entre Xuxa, Eliana e Angélica: O silêncio e a ausência são as respostas exatas

29/09/2020 | 13:10



A reunião entre Xuxa Meneghel, Angélica e Eliana continua dando o que falar! Depois de alguns internautas criticarem o encontro por conta da ausência de Mara Maravilha, que fez sucesso com o público infantil na mesma época que as três loiras, a apresentadora postou uma suposta indireta nas redes sociais.

Na noite da última segunda-feira, dia 28, um dia após as imagens do encontro viralizarem na internet, Mara publicou em seu Instagram uma foto na qual aparece com o olhar distante e a seguinte legenda:

Quando o silêncio e a ausência são as respostas exatas! Certeza que tudo está colaborando literalmente para o meu bem... Eu, maravilha? Obrigada, mas maravilha mesmo é o Deus que se chama amor e justiça! Deus e o seu tempo para tudo! E a todos principalmente aos que me amam; não se preocupem, estou ficando bem! E só para não perder o costume: amooooo.

Nos comentários da publicação, os internautas mandaram mensagens de apoio para a apresentadora, criticando o fato de ela não ter sido convidada para a reunião:

Não adianta na união das loiras, faltou a nossa morena. Não adianta querer apagar a nossa infância, também foi Mara Maravilha. Sem ela não existe anos 90, lamentou um seguidor;

Os que mais pedem empatia são os que menos usam, pedem tanto que esquece de usar, principalmente o marido da outra lá que tava de gaiato no navio, apontou outro, criticando a participação de Luciano Huck e Junno Andrade nas imagens;

Supera Mara! Amizade é uma coisa que a gente conquista com o tempo, é uma construção constante, às vezes vinga, as vezes não, as pessoas estão em constante evolução, vida que segue!, aconselhou um terceiro.

